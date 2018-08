Casa Sport : Une gestion solitaire et nébuleuse décriée

«Nous ne sommes pas d’accord avec la manière avec laquelle le président Seydou Sané dirige le Casa sport », déclare le président du Comité Allez Casa qui déplore «sa participation» dans la signature de la convention entre le Casa Sport et Atépa Technology. « Dés lors que son mandat doit prendre fin cette année, pourquoi se précipiter à signer une telle convention », s’interroge Abdou Karim Diatta. Et d’ajouter dans les colonnes de « Record » : « Le président Seydou ne peut pas à la veille d’une assemblée générale, se permettre de prendre des décisions pour l’avenir du Club alors qu’il est en fin de mandat. Cela pourrait créer des problèmes pour le nouveau président si toutes fois il n’est pas reconduit à son poste par le Comité directeur. »



A en croire le secrétaire général du Comité Casa Sport, le Comité directeur du Casa sport n’existe que de nom. Pour M. Diatta, c’est Seydou Sané qui décide de tout à la place dudit comité.



Pour les 200 millions de francs Cfa d’Atepa, M. Diatta estime que tout ce que les dirigeants du Casa ont déclaré sur les relations avec le groupe Atepa technology souffre de manque de clarté. Il déballe : «Atepa ne prend pas les 60% comme l’ont soutenus les responsables du Casa. Il veut faire une action en Casamance et veut cibler le Casa sport pour vulgariser son projet d’agrobusiness. C’est ainsi qu’il a décidé de soutenir le Casa en lui octroyant 1milliard de francs CFA pour cinq ans. Maintenant, sur les recettes que va engendrer cet agrobusiness, Atépa prendre les 60% et les 40% iront dans les caisses du Casa sport. Et, à la surprise générale, les dirigeants déclarent que ce sont eux qui ont cédé les 60% à Atépa. Ce qui est une contre vérité. »