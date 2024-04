OM : les confessions de Jean-Louis Gasset sur le réveil tonitruant de Pape Gueye

L’entraîneur de l’OM Jean-Louis Gasset a confié qu’il avait dû secouer Pape Gueye pour qu’il se remette en selle lors de cette deuxième partie de saison.



Mis à l’écart cet hiver par Pablo Longoria à cause de son refus de prolonger au club, Pape Gueye a été remis en selle par l’entraîneur de l’OM Jean-Louis Gasset à son arrivée le 20 février dernier. Le technicien olympien avait demandé sa réintégration dans le groupe, au vu du nombre de matchs à jouer en deuxième partie de saison. Une décision que ne regrette pas l’homme de 70 ans.



« C’est un joueur que j’apprécie beaucoup et quand je voyais le nombre de matchs qu’il y avait, je me disais qu’on n’allait pas jouer avec Kondogbia et Veretout toute la saison. Il n’est pas qualifié pour la Coupe d’Europe mais il peut nous reposer des joueurs majeurs pour le championnat. Il fallait juste qu’il se remette dans le circuit, il fallait à un moment le secouer parce qu’il s’était un peu endormi. Aujourd’hui ça allait mieux. », a confié Gasset sur Prime Video après la victoire face à Lens (2-1) dimanche soir en Ligue 1.



De son côté, Pape Gueye a rendu un très bel hommage à son coach après la rencontre, tout en bottant en touche pour son avenir, lui qui est annoncé vers le Villarreal de son ancien coach Marcelino.



« Je donne tout pour le club jusqu'à la fin de la saison. J'en profite pour rendre hommage au coach Gasset qui, dès son arrivée, a fait en sorte de me remettre dans l'équipe. Ce but est pour lui. Mon avenir, on verra plus tard », a déclaré le milieu de terrain au micro de Prime Vidéo.