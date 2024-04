Judo - 45e édition des championnats d’Afrique : le Sénégal glane trois (3) médailles

Le Sénégal est classé à la huitième place à la 45e édition des championnats d’Afrique de Judo seniors (25 au 28 avril 2024) au Caire, en Egypte. Les athlètes sénégalais sont revenus avec trois médailles.



Pour les 45es joutes continentales, le Sénégal a fait une moisson de trois (3) médailles. Il s’agit d’une médaille en argent remportée par Georgette Sagna et deux en bronze décrochées par Mbagnick Ndiaye et Saliou Ndiaye.



Le Sénégal était présent avec une délégation de 7 judokas Mbagnick Ndiaye +100 kg, Ryan Dacosta -90 kg, Saliou Ndiaye -81 kg, Monica Sagna+78 kg, Georgette Sagna +78 kg, Fatou Kiné Badji -70 kg et -52 kg.



Le Sénégal participera à l’Open international d’Abidjan qui se déroulera du 06 au 09 juin 2024. Les combattants sénégalais sont attendus sur les tatamis avec en ligne de mire des médailles aussi bien dans les compétitions individuelles qu’en équipes. Mais aussi une qualification aux Jeux olympiques Paris 2024.