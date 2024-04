Lutte avec frappe : après sa victoire sur Quench, Alioune Sèye 2 devient le nouveau KO-man de l’arène

Et de quatre pour Alioune Sèye 2 ! Après Issa Pouye, Zoss et Modou Anta de Thiès, le lutteur de l’écurie Walo a enchaîné dimanche une quatrième victoire par KO, en battant Quench. Alioune 2 devient ainsi le nouveau KO-man de l’arène.



Alioune Sèye 2 est inarrêtable depuis sa victoire par KO sur Issa Pouye de Thiaroye-sur-Mer (26 juin 2021). Le 28 novembre 2021, il ouvre l'arcade sourcilière de Zoss (Door Dooraat) et obtient une victoire sur décision médicale. Le 25 novembre 2023, il remet ça devant Modou Anta. Comme il l'a fait contre Issa Pouye et Zoss, l'enfant de Guédiawaye a électrocuté le chef de file de l'écurie Thiès Mbollo.



Le pensionnaire de l'écurie Walo a signé dimanche une autre victoire dans l'arène par KO. Il a foudroyé Quench de Lansar, après 6mn35 de confrontation.



Alioune Sèye signe du coup sa 16e victoire en 22 sorties. Pour Quench, c'est le deuxième revers. En effet, le lutteur de Bargny n'avait plus perdu depuis sa première sortie, le 26 juin 2011, contre « Dix Mille Problèmes ».





Avec Sunu Lamb