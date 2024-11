"Casamance Transport" : un nouveau souffle pour le secteur avec un investissement de 21 milliards FCFA

Une nouvelle entreprise de transport, Casamance Transport, se prépare à révolutionner le secteur du transport au Sénégal. Financé par CF Banque à hauteur de 35 millions de dollars (environ 21 milliards de francs CFA), ce projet ambitieux s’inscrit dans la modernisation de la mobilité au Sénégal et prévoit des services multi-modaux comprenant le transport routier, fluvial et maritime.



Selon le Président-directeur général de Casamance Transport, Moussa Gaye Coly, « l'entreprise vise à déployer un réseau national, avec 42 gares d'exploitation et une flotte de véhicules renouvelée tous les huit ans. Ce parc comprendra 50 bus, 12 camions de 12 à 13 tonnes, 50 minicars et 45 à 50 véhicules de dépannage. En partenariat avec CF Banque, l’Adepme, et la Direction des transports terrestres, Casamance Transport compte lancer ses activités commerciales au plus tard en mars 2025. »



Laurent Bien Legbane, Directeur général de CF Banque, a souligné que « ce projet vise à répondre aux besoins croissants de transport au Sénégal et à établir des infrastructures conformes aux normes de sécurité et de qualité internationales. » Selon Le Quotidien, le projet inclut également des services de confort et de sécurité avec des bus équipés de places VIP, wifi, et des chauffeurs professionnels.