Casamance : plus de 30 voiliers et 17.000 pirogues contrôlés par la base navale sud en 2023 (commandant)

Le commandant, Baba Diagne Sène a annoncé que la base navale d’Elinkine (Sud) a contrôlés plus de trente voiliers et 17.000 pirogues, en 2023 dans le cadre de ses opérations de patrouille.



« En 2023, plus de 30 voiliers et 17000 pirogues ont fait l’objet de contrôle », a déclaré le capitaine de corvette, Baba Diagne Sène, commandant de la base navale sud d’Elinkine. Il a fait cette révélation, ce mardi 23 . C'était à l'occasion de la célébration du 49e anniversaire de la Marine nationale organisée à Elinkine, dans le département d’Oussouye. La cérémonie s'est déroulée sous la présence du Commandant de la zone militaire n°5, le colonel Yakhya Diop, des autorités administratives, coutumières et religieuses ainsi que des populations.



Concernant les missions de la base navale Sud, il a rappelé la spécificité du fleuve Casamance long de 320 km et traversant les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, avant d’évoquer les questions sécuritaires le long de ce cours d’eau.