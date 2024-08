Cases des tout-petits : ANCTP a besoin de personnel qualifié pour améliorer la qualité de l’éducation préscolaire

En visite dans la zone sud, la directrice de l’Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits (ANCTP), Khadidiatou Djamila Diallo a révélé que sa structure souffre d’un déficit criant de formation diplômante et d’agents d’encadrement qualifiés pour améliorer la qualité de l’éducation préscolaire.



« Un besoin de formation diplômante et de recrutement d’un personnel qualifié pour améliorer la qualité de l’éducation préscolaire se fait ressentir dans le département », a laissé entendre Khadidiatou Djamila Diallo à l’étape de Sâdhu.



À cet effet, elle a rencontré et discuté avec les acteurs locaux sur la situation du développement intégré de la petite enfance, à l’occasion de cette visite visant à ”évaluer les défis rencontrés par les structures préscolaires.



Ainsi, plusieurs points ont été abordés par les acteurs notamment les problèmes liés à la formation diplômante, aux recrutements, aux abris provisoires et à l’absence de cantines scolaires dans de nombreuses structures.



Selon Khadidiatou Djamila Diallo, en dehors de ces difficultés, il faut noter le taux des abris provisoire et l’absence des cantines scolaires dans beaucoup de structures préscolaires peut affecter le bien-être des enfants.



Elle a aussi promis de prendre à bras le corps ces problèmes et de transmettre les dossiers à la hiérarchie.



Toutefois, malgré plusieurs défis dans le secteur de la petite enfance, le taux de préscolarisation brut est de 24%, supérieur à la moyenne nationale située à 19.6% dans le département de Sédhiou. Un résultat favorisé par la présence, dans le département, de plusieurs classes préscolaires communautaires, a indiqué la directrice.



Après le département de Sédhiou, Mme Diallo et sa délégation se sont rendues dans celui de Bounkiling, où ils vont également faire l’état des lieux de la situation de l’enseignement préscolaire.