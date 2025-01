Cases des tout-petits : L’ARCOP valide la reprise des travaux après un blocage administratif

Khadidiatou Djamil Diallo, directrice de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits (ANPECTP), peut désormais lancer les travaux de finalisation des 17 cases des tout-petits.



Par une décision en date du 23 décembre dernier, l'Autorité de régulation des marchés publics (ARCOP) a validé la poursuite de la proposition d’attribution provisoire des marchés, mettant fin à un blocage administratif.



Le projet, divisé en deux lots, avait été provisoirement attribué à TCT pour un montant de 359,293 millions de FCFA, et à ETS Lat Grand Ndiaye pour 429,760 millions de FCFA, indique Libération. Cependant, la Direction centrale des marchés publics (DCMP) avait initialement refusé de valider ces attributions, invoquant des manquements dans la procédure, informe le journal.



Après examen, l'ARCOP a jugé que les irrégularités relevées n’avaient pas d’impact sur la transparence de la procédure. Ainsi, elle a donné son feu vert pour la poursuite des travaux, permettant à Khadidiatou Djamil Diallo d’accélérer la mise en œuvre de ces infrastructures destinées à renforcer l’éducation préscolaire au Sénégal.



Ces 17 cases des tout-petits, dont l'achèvement est désormais autorisé, visent à améliorer l’accès à l’éducation préscolaire, renforcer l’encadrement des enfants en bas âge, favoriser le développement social et éducatif des communautés locales.



Ce projet s'inscrit dans la politique nationale visant à promouvoir un environnement éducatif inclusif et adapté dès la petite enfance.