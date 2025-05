Dakar : Mgr André Guèye officiellement installé archevêque

Monseigneur André Guèye a été installé ce samedi dans ses fonctions d’archevêque de Dakar. La cérémonie religieuse s’est déroulée en présence du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le général Jean Baptiste Tine, de nombreuses autorités administratives, religieuses et coutumières, ainsi que de fidèles venus en grand nombre. Après le rituel liturgique d’intronisation, une neuvaine de prière a été récitée en chœur par l’assistance, invoquant la bénédiction divine sur le ministère de Mgr Guèye, sous le signe de l’Espérance et de l’unité, informe Aps.



Dans son allocution, Mgr Benjamin Ndiaye, son prédécesseur, a salué « un pasteur accompli, d’une grande humanité » et lui a souhaité « un ministère fécond, rempli de grâce divine ». Il a qualifié la journée d’« extraordinaire », soulignant qu’elle s’inscrivait dans « l’histoire du salut universel ».



Le nonce apostolique a, quant à lui, rappelé la responsabilité désormais confiée au nouvel archevêque, celle de conduire « l’église mère de toute la communauté catholique du Sénégal ». Il l’a exhorté à être « un administrateur juste et fidèle, attentif et exigeant », tout en rendant hommage aux archevêques qui l’ont précédé.



Mgr André Guèye devient ainsi le cinquième archevêque de Dakar depuis la création de l’archidiocèse métropolitain le 14 septembre 1955.