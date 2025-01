Célébration du nouvel an à Mbour : de jeunes fêtards mettent le feu à un hôtel avec des pétards

Un incendie s’est déclaré à l’hôtel « Espadon », sis à Saly Portudal (sur la petite côte). Le drame s’est produit dans la nuit du 31 décembre 2024. Tout a commencé lorsque des centaines de jeunes s’étaient rassemblés pour célébrer le passage à la nouvelle année.



Comme dans plusieurs villes du Sénégal, les festivités ont été marquées par l’usage intensif de pétards, relate L’Observateur. Peu après minuit, dans une ambiance euphorique, des fêtards ont commencé à lancer des pétards dans différentes directions. L’un d’eux aurait déclenché un incendie qui s’est rapidement propagé à l’hôtel « Espadon ».



Les flammes ont ravagé une partie d’un bâtiment ainsi que quatre cases situées dans l’enceinte de l’hôtel. L’incendie a été aggravé par la présence d’arbres et de végétation dense autour de l’établissement.



L’intervention des sapeurs-pompiers a permis de maîtriser le feu et d’éviter qu’il ne cause davantage de dégâts. Aucun blessé n’a été signalé. En effet, le journal indique que l’hôtel était fermé depuis plusieurs mois.



Après avoir éteint les flammes, les sapeurs-pompiers ont procédé à l’évacuation de la foule rassemblée autour du site. Les auteurs présumés de l’incendie, soupçonnés d’avoir manipulé les pétards à l’origine du sinistre, se sont volatilisés avant l’arrivée des autorités.





Les forces de l’ordre ont ouvert une enquête.