Centres de redressement de Serigne Modou Kara : 37 autres personnes déférées au parquet ce mercredi

Les trente-sept (37) autres personnes arrêtées dans les centres de redressement appartenant à Serigne Modou Kara, ont été déférées au parquet ce mercredi matin. Elles devraient faire face au procureur pour répondre aux délits de maltraitance et de trafic de drogue entre autres.



Le premier groupe interpellé, au nombre de six (6), a bénéficié d’une liberté provisoire après leur face-à-face avec le procureur de la République, mardi.



Quarante-trois (43) individus dont six (6) interpellés à Ouakam, 13 à Guédiawaye, 20 à la Zone B et 4 à Malika, ont été arrêtés dans les centres de redressements de Serigne Modou Kara Mbacké où la gendarmerie a découvert 353 personnes, âgées de 17 à 42 ans, placées sous haute surveillance et victimes de séquestration, de maltraitances, voire de tortue.



Les mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion en temps de nuit, trafic de drogue, traite de personne et complicité.