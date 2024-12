Cérémonie de dédicace collective : la PLL, un carrefour de métissage culturel

L’Association pour la Promotion du Livre et de la Lecture (PLL) a organisé, ce dimanche 8 décembre 2024, à la maison d’édition Harmattan Sénégal, sa première cérémonie de dédicace collective. Cet événement a réuni une vingtaine d’auteurs, parmi lesquels poètes, nouvellistes et romanciers, jeunes et adultes, autour du thème « Le livre, trait d’union entre culture et citoyenneté ». L'objectif de cette rencontre était de valoriser et de promouvoir la production littéraire des auteurs.



Pour Babaly Kane, vice-président de la PLL, l’idée de cette initiative collective est née d’un échange passionné autour du livre, et d’une volonté de dynamiser la littérature locale. « C’est à la suite d’une rencontre avec Mme Bator Sow, une femme engagée pour la promotion du livre et de la lecture, que l’on s’est dit : pourquoi ne pas créer une association, la PLL, pour vulgariser nos œuvres ? », a expliqué M. Kane.



Il a également mis en lumière un constat amer : « Au Sénégal, les écrivains ne vivent pas de leurs œuvres. De nombreux livres, malgré leur qualité, restent rangés dans les tiroirs. C’est ce qui nous a motivés à créer la PLL, pour changer cette réalité », a-t-il ajouté.



Auteur du livre Vivre pleinement, sereinement et abondamment, Babaly Kane a précisé que l’événement a été entièrement financé par les moyens propres des organisateurs. « Nous avons choisi de commencer par nos propres ressources. Nous sommes tous des leaders et devons apprendre à compter sur nous-mêmes. Si d’autres viennent nous soutenir, ce sera une belle opportunité, mais pour l’instant, c’est grâce à nos propres moyens que cette belle journée a pu voir le jour », a-t-il affirmé.



Cette première cérémonie de dédicaces a également été l’occasion de favoriser un dialogue interculturel entre le Sénégal, le Mali et la Mauritanie. Selon Babaly Kane, cet événement est un témoignage de la vision de l'initiateur et président de la PLL, Alassane Koumé. « Cet événement est inédit. Il démontre la générosité de notre président, qui a voulu réunir des Sénégalais, des Maliens et des frères venus d’autres pays. Cela montre bien que la PLL est une association africaine, un véritable brassage culturel », a-t-il souligné.



Les auteurs présents ont dédicacé des ouvrages variés, abordant des thématiques aussi diverses que le patriotisme, l’éducation, la foi, la spiritualité, l’optimisme, la violence conjugale, la migration clandestine, l’amour, et l’infidélité. Parmi les titres présentés figurent : Un éternel optimiste, Nous cerne, ce qui nous concerne, La mâchoire carrée, Liberté mortelle, Le destin de l’orphelin, Le miroir, Les persiennes ouvertes, Sous les auspices d’une nuit étoilée, Ne te marie pas, adopte un homme, Récit d’un voyage à Ounfani, Le temps des maux et le printemps des mots, Le séisme des silences intérieurs, Une vie, trois destins, Le rythme des vagues, Le suspense, Vivre pleinement sereinement et abondamment, Tenez bon, La vie, secrets et injustices, Écumes de l’espoir étudiant, et Le prix de l’âme.



Ces livres, riches en émotions, en passions et en mystères, ont captivé le public tout au long de cet après-midi littéraire et artistique, marquant un véritable tournant pour la promotion de la littérature en Afrique.