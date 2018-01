"Cette attaque n'aura pas une incidence négative sur le processus de paix ", selon le Gouverneur de la région de Ziguinchor

Venu s'enquérir de l'état de santé des rescapés de l'attaque qui a fait 13 morts dans la forêt classé de Toubacouta, le Gouverneur de la région de Ziguinchor a assuré que cette tragédie ne freinera pas le processus de paix déjà en œuvre.

"C'est une situation que nous regrettons tous. Mais je pense que ça n'aura pas une incidence négative sur le processus de paix qui est enclenché. Et il y a une dynamique irréversible pour aller vers la paix. Tous les acteurs en tireront les conséquences et continuerons à travailler pour consolider la paix", a-t-il affirmé.



Le premier représentant de l'Etat dans la région d'informer que sur les 7 personnes blessées, les 6 sont hors de danger et que l'une d'entre elles qui a subi de sérieuses blessures est entre les mains des médecins qui s'activent pour sauver sa vie.