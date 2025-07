Maison Blanche : le Président Diomaye Faye valorise les opportunités touristiques du Sénégal auprès de Donald Trump

Invité par le président américain Donald Trump à une séance de travail à la Maison Blanche, le chef de l’État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a pris part à une rencontre de haut niveau en présence de ses homologues de Mauritanie, du Gabon, de Guinée-Bissau et du Libéria.



Lors de cette réunion, le chef de l’État a salué cette initiative comme une opportunité précieuse pour discuter d’un nouveau partenariat entre les États Unis et l'Afrique, notamment dans le domaine des investissements.



Dans son allocution, le Président Diomaye Faye a tenu à souligner l’implication de Donald Trump dans la résolution de conflits dans le monde.



« Vos efforts en République Démocratique du Congo, salués par mes collègues, ont permis de mettre fin à un conflit long de plusieurs décennies. C’est un succès diplomatique majeur. L’Afrique dans son ensemble soutient toutes les initiatives en faveur de la paix, notamment au Soudan, en Libye et dans la région du Sahel », a déclaré le chef de l’État.



Selon lui, on ne peut faire prospérer les affaires que dans un climat de paix et de sécurité. « C’est pourquoi nous encourageons fermement votre posture en faveur de la stabilité mondiale, condition essentielle pour un environnement propice à l’investissement », a-t-il indiqué



Le Président Diomaye Faye a félicité Donald Trump pour ses talents de golfeur, allant jusqu’à lui suggérer un investissement touristique au Sénégal.



« Le Sénégal offre de nombreuses opportunités, notamment dans le tourisme. Pourquoi ne pas envisager, ensemble, un projet de golf de classe mondiale à seulement six heures de vol de New York, Miami ou l’Europe ? Une belle manière de conjuguer sport, diplomatie et développement économique », a-t-il lancé.