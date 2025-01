Chambre criminelle de Dakar : S. Sow encourt 5 ans pour pédophilie, le verdict rendu le 11 février

Un militant d’une ONG, S. Sow, a comparu le mardi 14 janvier 2025 devant la Chambre criminelle de Dakar pour des accusations de pédophilie et de détournement d’une mineure âgée de 15 ans. Alors que le procureur a requis une peine de 5 ans de réclusion criminelle pour ses coaccusés, le sort de S. Sow a été laissé à l’appréciation du juge, dont le verdict sera rendu le 11 février prochain.



Selon le Journal « Les Échos » qui donne l'information, les faits remontent en 2020 quand S. Sow, militants d'une ONG avait croisé fortuitement la mineure, M. P. Diouf qui venait de fuguer de chez elle.



C'était vers les coups de 4 h du matin, sur les deux voies de Sacré-Cœur. Après avoir demandé à la mineure les raisons de sa présence sur les lieux à cette heure tardive de la nuit, il l'embarque dans son véhicule et se rend avec elle au "Five", une boite de nuit qui se trouve aux Almadies.



Ils sont ressortis à 6 h du matin. Ensuite, il la conduit chez un de ses amis pour la lui confier. Quelque temps plus tard, la fille a confié à sa grande-sœur avoir été violée. Cette dernière, rouge de colère, saisit les enquêteurs d'une plainte pour agressions sexuelles. Cette dernière, entendue par les enquêteurs, a cité Souleymane Sow et ses acolytes. Elle confiait qu'elle avait l'habitude d'entretenir des rapports sexuels avec les accusés lorsqu'elle passait la nuit chez eux.



C'est ainsi que S. Sow, D.B. Diop, B. Sarr et L. Ndiaye ont été arrêtés et auditionnés.

Seul S. Sow a réfuté avoir eu des relations sexuelles avec la mineure. Ses acolytes ont quant à eux tous reconnu avoir couché avec elle.



Devant la barre de ce tribunal, Souleymane Sow a persisté niant tout contact sexuel avec la fillette.



L'accusé âgé aujourd'hui de 28 ans a dit au juge : « Je n'ai jamais eu de relations sexuelles avec elle, mais je reconnais l'avoir hébergée chez moi. Après l'avoir confiée à mon ami, je suis allé le lendemain la chercher pour la ramener chez elle. J'ai agi ainsi parce que je ne pouvais pas la laisser seule là-bas puisque c'est une jeune fille », a-t-il déclaré face au juge.



Le procureur, lors de ses observations, n'a pas requis de peine de prison contre S. Sow, car estimant qu'il y a un doute concernant sa culpabilité.



Il ajoute que celui-ci, grâce à son travail, intervient pour assister des personnes qui se trouvent dans la même situation que la mineure.



Le maître des poursuites d'ajouter : « étant membre d'une ONG, je ne saurai requérir une peine à son encontre. Je m'en remets à la sagesse du tribunal le concernant.



Pour les autres accusés, je sollicite qu'ils soient déclarés coupables de : pédophilie et de détournement de mineure puis condamnés à 5 ans de réclusion criminelle », a-t-il demandé.



La défense de S. Sow, Me Samba Thiam, a soutenu face au juge que cette jeune fille était déjà en danger, ce qui fait que son client l'a prise dans sa voiture.



Plaidant sa bonne foi, la robe noire a demandé son acquittement.



Pour rappel, en 2020, D. Diop, B. Sarr, L. Ndiaye et S. Sow tous inculpés et placés sous mandat de dépôt pour pédophilie et détournement d'une mineure de 15 ans, au cours de l'instruction, ils avaient bénéficié d'une liberté provisoire sauf S. Sow qui depuis 5 ans jour pour jour attend encore d'être édifier sur son sort.



Le verdict sur cette affaire le concernant sera rendu le 11 février prochain, a conclu le journal.