Chambre de Commerce: un syndicat met à nu la situation "d’illégalité" qui règne dans l'institution près de 14 ans

La Coalition AND DEFFARATT CHAMBRE DE COMMERCE, dirigée par Birane Yaya Wane, a vigoureusement dénoncé la situation illégitime qui prévaut à la Chambre de Commerce et d’Agriculture de Dakar (CCIAD). Face à la presse ce mardi, M. Wane déclare que l’équipe dirigeante actuelle de la CCIAD est en situation d’illégalité depuis près de 14 ans, mais continue de siéger au sein de l’institution. Il a également souligné le non-respect, depuis près de 7 ans, du décret de création de la Chambre Nationale de Commerce, d'Industrie et de Services du Sénégal (CCI-SN) et des Chambres Régionales de Commerce, d'Industrie et de Services (CCIR).



Selon le porte parole du jour, "l'équipe actuelle, dirigée par M. Abdoulaye Sow et ses vice-présidents, est composée de membres de sous-sections annulées depuis 2010."



Il rapporte que la Cour d’appel de Dakar a statué en Assemblée Générale en annulant les résultats du 1er tour des élections de la sous-section Établissements Financiers du 1er août 2010, ainsi que le 2e tour du scrutin des élections de la CCIAD du 22 août 2010. De plus, la loi n° 2017-15 du 6 février 2017, portant création de la CCI-SN et des CCIR, reste sans décret d'application depuis sept longues années.



Malgré ces décisions judiciaires, regrette -t-il, l’équipe de M. Abdoulaye Sow persiste dans son "illégalité en ne respectant pas les décisions de justice. Birane Yaya Wane a précisé que le refus par l’autorité compétente de mettre en œuvre ces décisions pourrait faire l’objet de recours, notamment un recours pour excès de pouvoir."



M. Wane de poursuivre : "Nous avons lutté pendant quatorze ans et avons plaidé notre dossier de la CCIAD devant cinquante-trois magistrats de la Cour d’appel de Dakar, puis au niveau de la Cour suprême, où nous avons remporté tous nos procès. Nous avons réussi à faire annuler le décret 2014-47 ainsi que plus de cinq arrêtés ministériels. Nous faisons face à une association de personnes qui, après plus de trente-neuf ans de présence, comme M. Abdoulaye Sow "président", et plus de vingt-cinq ans pour les autres membres, peinent à justifier leur longévité à la CCIAD."



La Coalition AND DEFFARATT CHAMBRE DE COMMERCE appelle donc les autorités compétentes à résoudre cette situation et avertit que cette crise aura un "impact négatif" sur le secteur privé et sur le "bon fonctionnement institutionnel", en dépit des propositions de sortie de crise faites par le gouvernement précédent