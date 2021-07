Changements climatiques : Abdou Karim Sall signe une convention avec son homologue de la Suisse

Le ministre de l’Environnement et du développement durable du Sénégal, Abdou Karim Sall et son homologue la Suisse, Simonetta Sommaruga, ont procédé ce mardi, à la signature d’une convention dans le cadre de renforcer la disposition mondiale à la menace que constitue le changement climatique.



Il doit y avoir un renforcement des capacités d’adaptation des différents pays (développés et en voie de développement) pour faire face à ces changements climatiques. Cette signature va contribuer à la mise en œuvre des investissements verts et du développement durable auxquels les deux pays signataires se sont engagés.



Ratifiant l’accord de Paris en octobre 2015, la Suisse s’est résolument engagée pour mettre en pratique les exigences de cet accord qui voit aussi le Sénégal intégrer cet accord qui demeure un outil supplémentaire permettant d’équilibrer et d’atténuer les impacts liés aux changements climatiques.