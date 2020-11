"Chaque jour, plus de 200 cadavres de migrants échouent sur les plages espagnoles", (Responsable)

Le président de l’Association des Sénégalais des Iles Canaries ou Gran-Canaria décrit dans les colonnes du journal Le Témoin de ce mardi 17 octobre, un drame indicible. Moustapha Sow affirme que des centaines de corps de migrants échouent sur les plages espagnoles chaque jour.

"(...) chaque jour, en moyenne plus de 200 cadavres de migrants clandestins échoués sur les plages des Iles-Canaries sont ramassés et enterrés dans des fosses communes. Je dis bien fosses communes. Quant aux pirogues et barques de fortune, la mairie fait actionner les Caterpillar pour les écraser dès leur arrivée. Juste pour vous dire que la situation que nous vivons est beaucoup plus inquiétante et dramatique que celle des années 1997, 1998 et 1999. Un phénomène indescriptible !", a-t-il confié à nos confrères.



Sow déplore le mutisme du chef de l'Etat sénégalais et des autorités consulaires du Sénégal sur place. "Le gouvernement espagnol est dépassé par la ruée des migrants vers les iles-Canaries. Plus de 4.000 migrants africains composés de Sénégalais, Maliens, Nigérians, Gambiens et autres sont maintenus dans des centres de rétention pour tenter de dissuader les départs de milliers de migrants vers l’archipel des Canaries. Hélas, jusque- là, on n’entend ni le président Macky Sall, ni l’ambassadrice du Sénégal à Madrid encore moins le consul honoraire du Sénégal à Las-Palmas se prononcer sur cet horrible drame de l’émigration clandestine, ne serait-ce que pour présenter les excuses du gouvernement du Sénégal au peuple espagnol", dit-il.