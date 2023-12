Cheikh Tidiane Gadio recalé, son mandataire préfère ne pas communiquer les chiffres

Le dossier de Cheikh Tidiane Gadio a été recalé par la Commission de contrôle des parrainnages. Mais le mandataire de l'ancien chef de la diplomatie sénégalaise préfère ne pas communiquer sur les chiffres. Elle se contente d'informer sur les doublons à régulariser.



"Le parrainage n’est pas du tout aisé cette fois ci parce que vu le nombre de candidat et par rapport au fichier électoral on s’attendait à ce qu’il ait des doublons et c’est le cas. Heureusement que nous avions eu une bonne réserve et un délai de 48 heures pour combler ce gab. Nous pensons que cette fois ci sera la bonne car nous allons y atteler", a soutenu Aminata Diagne Ndiaye, mandataire de Cheikh Tidiane Gadio.