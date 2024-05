Les mesures de Diomaye sur le foncier : « Il faudra y aller avec intelligence et prudence », selon Abdourahmane Ndiaye

« Le problème foncier doit être résolu. Tout Sénégalais doit pouvoir se garantir un toit ou une parcelle sur son terroir. D’abord il faudra revoir l’octroi des titres fonciers qui doit être régulé », a déclaré Abdourahmane Ndiaye sur le plateau de Midikeng.



Selon lui, les chances doivent être égales pour tous les Sénégalais. En revanche, M. Ndiaye n’a pas loupé les « prédateurs fonciers » qui, dit-il, s’octroient des terres au détriment des ayants-droits. « Cela doit être réglé mais avec une bonne règlementation ».



Dernièrement le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a instruit que tous les travaux engagés sur le littoral dakarois et dans d’autres zones du pays soient suspendus. Une décision saluée par le spécialiste en Environnement et en Sécurité qui a alerté, cependant, que « la mesure d’arrêter tous les travaux sur le littoral est aussi importante mais c’est un peu trop tard ».



« Dans certains pays, comme le Maroc, on n’autorise pas à un tiers d’occuper des parcelles sur le littoral marocain, car considéré comme un bien commun et public. Donc, c’est impossible de privatiser certaines zones. C’est ce que nous voulons dans notre pays, mais il faudra y aller avec intelligence et prudence », a soutenu l’Ingénieur polytechnicien.



Ayant été candidat lors de la dernière présidentielle, Abdourahmane Ndiaye n’a pas manqué de magnifier, dans la foulée, les décisions déjà prises jusque-là par le nouveau régime.