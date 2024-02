Cheikh Yérim Seck : « Si Pastef n’avait pas de candidat, le problème serait beaucoup moins grave »

Suite à ses déclarations précédentes sur Pastef, Cheikh Yérim Seck a de nouveau clarifié le rôle joué par le parti dissous d'Ousmane Sonko dans la décision du Président Macky Sall de reporter l'élection présidentielle. Selon M. Seck, bien que Pastef ne soit pas le seul responsable de la crise actuelle, « il est indéniable que l'ex-parti joue un rôle important dans ce contexte. »



Lors d'une intervention sur 7TV, Cheikh Yérim Seck a déclaré : « On ne peut pas analyser le jeu politique en ce moment sans évoquer Pastef. On est arrivé à la Présidentielle avec un duel et une tension entre Pastef et le pouvoir. Ceci a eu un effet sur la décision prise par Macky Sall (de reporter la Présidentielle). On ne peut sortir d'un climat de guerre civile, puis Macky Sall reporte la Présidentielle et qu'on ne parle pas du rôle joué par Pastef. »



Cheikh Yérim Seck a estimé que si le Conseil constitutionnel avait rejeté la candidature de Bassirou Diomaye Faye, cela aurait évité la crise actuelle.



« Si Pastef n'avait pas de candidat, le problème serait beaucoup moins grave. Mon interprétation en tant que juriste me fait dire que Pastef ne devait avoir aucun candidat. Quand on est issu d'un parti dissous, on ne peut même pas demander un mandat de conseil municipal, encore moins celui de président. Mais dès lors que le Conseil constitutionnel l'a validé, il devait en faire partie. Mais je pense que cette validation a joué un rôle dans la décision de Macky Sall (de reporter la Présidentielle) », a-t-il ajouté.