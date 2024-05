Cheikh Yerim Seck condamné pour diffamation : la réaction de Capitaine Touré après sa victoire

Le Tribunal de Dakar a statué ce mercredi, sur le dossier opposant le journaliste Cheikh Yerim Seck au Capitaine Seydina Oumar Touré, exclu de la gendarmerie nationale suite à l'affaire Adji-Sarr-Ousmane Sonko. Ainsi, Cheikh Yerim Seck a été condamné à une peine de six (6) mois d'emprisonnement assortie de sursis. M. Seck devra aussi lui payer la somme de 5.000.000 F Cfa à titre de dommages et intérêts avec contrainte par corps au maximum. Cette même peine a été prononcée à l'endroit de son complice Xavier Pryen.



Réagissant à cette décision rendue en sa faveur, Seydina Oumar Touré remercie son avocat Me Moussa Sarr. Il a tenu à garantir l'opinion nationale et internationale de sa ferme "volonté de poursuivre cette instance jusqu'à ce qu'elle recouvre l'autorité de la chose jugée et soit exécutée..."



"Je voudrais, par ce message, en informer l'opinion nationale et internationale et les garantir de ma volonté de poursuivre cette instance jusqu'à ce qu'elle recouvre l'autorité de la chose jugée et soit exécutée afin que cela serve de leçon à tous ceux et à toutes celles qui ternissent à longueur de journée, l'image d'honnêtes citoyens.

Je réserve une mention spéciale à maître Moussa SARR et à son cabinet qui, gratuitement, m'ont soutenu dans cette affaire et me conseillent depuis trois (03) ans", a écrit sur ses plateformes Seydina Oumar Touré.