Chelsea : Abraham affole les compteurs !

Révélation de ce début de saison, l’attaquant de Chelsea, Tammy Abraham (21 ans, 5 matchs et 7 buts en Premier League cette saison), n’en finit plus de faire trembler les filets. Dans la lignée de ses doublés contre Norwich (3-2) et Sheffield United (2-2), l’international anglais a cette fois inscrit un triplé ce samedi en Premier League face à Wolverhampton (5-2) ! Opta indique que le natif de Londres est devenu à cette occasion le plus jeune joueur de l’histoire des Blues à accomplir cette performance en championnat. Signe de sa forme actuelle, Abraham est seulement le 3e joueur âgé de 21 ans ou moins qui parvient à inscrire deux buts ou plus lors de 3 matchs consécutifs en Premier League. Ses prédécesseurs ? Cristiano Ronaldo en 2006 et Dele Alli en 2017. Buteur contre son camp en seconde période, le Britannique est également devenu, de manière plus anecdotique, le premier joueur du championnat anglais à signer un triplé et un CSC au cours d'un même match !