Chinois abattu à la Cité Faycal : le principal suspect arrêté, son présumé complice en fuite

Dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 juillet, vers 03h30, deux hommes armés ont attaqué une villa à la Cité Fayçal, au croisement de Cambérène (Dakar). Wang Guanglum (52 ans), un ressortissant chinois, a été abattu par balle. Au même moment, son compatriote Yu Shuang a grièvement été blessé, après des coups de couteau.



Dans son édition de ce jeudi, le quotidien L’Observateur révèle qu’un principal suspect a été arrêté, tandis que son présumé complice est en fuite. Selon les premiers éléments de l’enquête, les deux individus ont escaladé le mur arrière de la concession avant d’accéder au premier étage où dormaient les occupants. Après les agressions, les forces de l’ordre ont été alertées par l’intermédiaire d’un employé sénégalais hébergé dans la villa.



Alors qu’ils tentaient de prendre la fuite, l’un des présumés suspects s’est blessé à une jambe. Incapable de poursuivre sa course, il est rattrapé par des riverains qui le rouent de coups. Les Asp interviennent à temps pour le soustraire à la vindicte populaire avant de le remettre aux policiers du poste de Golf Sud, appelés à la rescousse. Le présumé complice, quant à lui, parvient à prendre la fuite.



Toujours selon L’Observateur, cette attaque s’inscrit dans un contexte où la Cité Fayçal fait l’objet d’agressions récurrentes. Récemment, plus de sept attaques ont été enregistrées en quatre semaines.

Les investigations, quant à elles, se poursuivent pour comprendre toutes les ramifications de cette affaire qui défraient la chronique.