Thomas Tuchel avant France – Angleterre: «Personne n’a envie de jouer ce match» de la 3e place du mondial 2026

Visiblement déçu de l’élimination de l’Angleterre par l’Argentine (1-2) à l'issue de la demi-finale de la Coupe du monde, ce mercredi 15 juillet, Thomas Tuchel, le sélectionneur des Trois Lions, a admis que la perspective d'affronter la France pour la petite finale samedi (21 heures, GMT) à Miami ne l'enchantait guère pour le moment, dans des propos recueillis par le journal L’Equipe.



«Personne n'a envie de jouer ce match, pas même les joueurs français. Comme nous, ils voulaient disputer la finale et on a tout donné pour y arriver également... On va se préparer pour cette rencontre de manière professionnelle, évidemment, même si on va disposer d'un jour de repos de moins qu'eux», a dit le sélectionneur.



Sur les réseaux sociaux, Thomas Tuchel est vivement critiqué pour ses choix tactiques ultra-défensifs et jugés frileux lors de l'élimination de l'Angleterre par l'Argentine. Après l'ouverture du score anglaise, il a fait reculer son bloc équipe et multiplié les changements défensifs, ce qui a permis aux Argentins de renverser la rencontre en fin de match. Cependant, il dit comprendre les critiques. «C'est la nature de ce jeu d'être critiqué. Personne ne sait ce qui se serait passé si j'avais pris des décisions différentes. Donc ça n'a pas de sens que je commence à me poser ce genre de questions. Je suis responsable de ces choix, donc j'accepte la critique», a-t-il conclu.