Dr Fatima Diallo (directrice du Cradesc) : «Plus de 80% de la ville de Saint-Louis pourraient être exposés aux inondations d’ici 2080»

La directrice du Centre de recherche et d'action sur les droits économiques, sociaux et culturels (Cradesc), Dr Fatima Diallo, a prévenu que si des dispositions ne sont pas prises par les autorités, la ville de Saint-Louis, située à l'extrême nord du Sénégal et à la frontière mauritanienne, pourrait être inondée à 80% d’ici 2080.



«Si aucune mesure d’adaptation n’est prise, plus de 80% de la ville de Saint-Louis pourraient être exposés aux inondations d’ici 2080, tandis que plusieurs zones basses des îles du Saloum risquent d’être submergées avant 2050, entrainant l’abandon progressif de certaines activités agricoles et l’exode des jeunes», a alerté ce mercredi 15 juillet Dr Fatima Diallo, au cours d’un atelier de renforcement des capacités, dans des propos rapportés par L’Observateur.



Face à ce constat, l’universitaire a plaidé pour l’accélération du développement des énergies renouvelables, en rappelant que le secteur de l’énergie représente à lui seul «48% des émissions nationales de gaz à effet de serre, devant l’agriculture (33%), tandis que les déchets et l’industrie contribuent chacun à hauteur de 8%, (avec) une forte dépendance au fioul et au charbon».

