«L’arrestation d’El Mahdi Lyoubi survient dans un contexte de répression au Maroc», selon les soutiens du rappeur

Plus de 500 artistes appellent à la libération du cinéaste et rappeur marocain El Mahdi Lyoubi. Ce dernier, qui vit en France, a été arrêté et placé en garde à vue le lundi 13 juillet. Selon son comité de soutien, « Free El Mahdi Lyoubi », son arrestation est liée à ses prises de position sur les réseaux sociaux, où il a relayé les revendications du collectif GenZ 212. Ce mouvement, porté par la jeunesse marocaine, dénonce la corruption, la dégradation des services publics et le chômage de masse, rappelle Zineb Kharroubi, membre du comité de soutien de l’artiste.



« On n'a pas encore eu accès au chef d'accusation contre El Mahdi, et cela même constitue une violation de ses droits, que l'information ne soit encore pas claire. C'est une question de liberté d'expression, vis-à-vis de son engagement, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il entreprend, que ce soit son cinéma ou sa musique. El Mahdi est une personne engagée qui a toujours parlé de ce qui se passe au Maroc, de ce que traverse la jeunesse, de beau comme de moins beau. Et c'est pour tout cela qu'il est arrêté aujourd'hui, même si on n'a pas eu accès au chef d'accusation », lance-t-elle au micro d’Houda Ibrahim.



Elle ajoute : « En fait, son arrestation survient dans un contexte de répression au Maroc et d'arrestations de plusieurs activistes, artistes, journalistes, qui parlent de ce qui ne va pas, qui écrivent, qui chantent, qui filment et qui se font arrêter pour cela. C'est dans ce contexte-là. Il y a aussi eu plusieurs procès de plusieurs rappeurs au Maroc, dont trois d’entre eux récemment, et encore plein de jeunes de la GenZ qui sont en prison, qui attendent leur verdict. »



En repérages pour un documentaire

El Mahdi Lyoubi était au Maroc, depuis deux semaines, en repérages pour son prochain documentaire, souligne notre correspondant à Casablanca, Matthias Raynal. Il a été empêché de quitter le royaume samedi, alors qu’il s’apprêtait à rentrer en France où il réside depuis 2017. Convoqué par la Brigade nationale de la police judiciaire, à Casablanca, l’artiste, plus connu sous son pseudonyme « Mehdi Black Wind », est en garde à vue depuis lundi.



Dans un communiqué de presse, le comité de soutien du rappeur relie cette arrestation à ses prises de position artistiques et à des publications sur les réseaux sociaux. Il s’était notamment prononcé en faveur de la GenZ 212. Ce mouvement de protestation que le Maroc a connu à l’automne 2025 et qui réclamait davantage de moyens pour les secteurs de la santé et de l’éducation.



Les appels à la libération d’El Mahdi Lyoubi se multiplient depuis dans les réseaux sociaux, sous différents mots-clés, depuis son interpellation. Une tribune de soutien a déjà recueilli plus de 500 signatures, dont celles de figures des milieux artistiques marocain et français.