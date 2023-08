Choix du candidat de BBY : "Je ne suis pas prêt à désister" (Aly Ngouille Ndiaye)

A quelques mois de la présidentielle de février 2024, c'est le flou total sur le candidat de la mouvance présidentielle, Benno Bokk yakaar (Bby). Pour l'heure, onze (11) candidats ont été déclarés à la candidature pour la succession du président Macky Sall. Faisant partie de ce lot, le ministre de l'Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye, ne compte pas lâcher du lest.



"Je ne suis pas prêt à désister. J’ai déjà indiqué de façon très claire que je suis candidat", a déclaré le ministre à l'émission Jury du dimanche (Jdd) sur I-radio, de ce 13 août.



Face aux difficultés de Macky Sall de choisir un candidat consensuel, les candidats déclarés ont entrepris des pourparlers pour trouver une solution à l'amiable.



Aly Ngouille Ndiaye dit espérer juste que ces "discussions en cours" aboutiront à un consensus. Avant de souligner que "la meilleure chose", c’est que les candidats puissent s’entendre entre eux.



Cependant, l'actuel ministre de l'Agriculture a informé que ce qui l'importe c'est que son parti puisse trouver un candidat qui peut avoir une légitimité historique mais surtout faire de sorte qu’il ait beaucoup de monde autour de lui.



Il a expliqué : " Parce que ceux qui votent dépassent l’Apr, dépassent la coalition. C’est le peuple sénégalais qui vote. Il faut que les Sénégalais approuvent le projet qu’il porte pour voter pour lui. C’est ça le plus important", a-t-il avancé.



Avant de donner les critères que doivent avoir le futur candidat de Bby : "Il doit être politique, c’est important. Il doit pouvoir rassembler dans le parti et en dehors du parti. Je pense que c’est cela qui est important si nous voulons gagner".