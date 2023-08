Choix du candidat de BBY : les alliés de Macky Sall volent à son secours

Les alliés du président Macky Sall ont décidé de voler à son secours pour lui faciliter la tâche dans le choix du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à la présidentielle de 2024. Cette médiation a réussi à faire dégager pour le moment, trois propositions importantes.



Après avoir rencontré jeudi dernier, Amadou Mame Diop, président de l’Assemblée nationale et le Premier ministre Amadou Ba, les trois plénipotentiaires qui conduisent la mission de médiation, ont enchainé les réunions sectorielles vendredi avec Abdoulaye Daouda Diallo, président du Conseil économique, social et environnemental et l’ancien PM Boun Abdallah Dione.



Dimanche, c’était au tour de Abdoulaye Diouf Sarr et Aly Ngouille Ndiaye d’avoir un tête-à-tête avec la délégation des trois mandataires et alliés du président Macky Sall. « Boun Abdallah nous a expliqué sa posture. Abdoulaye Diouf Sarr, quant à lui, a été très sincère et direct avec nous. Nous avons eu de longs échanges avec Aly Ngouille Ndiaye qui avancé les arguments importants et défendus ses positions », confient les médiateurs à L’Obs.



Le trio composé de Abdoulaye Baldé, Modou Diagne Fada et Oumar Sarr, ont donné rendez-vous au reste des candidats à la candidature de BBY à la présidentielle de 2024, ce lundi et demain mardi. Ils disent avoir assez d’éléments pour aider le chef de l’Etat dans son choix.