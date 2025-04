Chute mortelle de trois ouvriers à Keur Gorgui : l’enquête révèle des manquements graves en matière de sécurité, trois personnes arrêtées

L’enquête sur la mort tragique de trois ouvriers sur un chantier de la Cité Keur Gorgui a révélé « des manquements graves en matière de sécurité. » Mamadou Lamine Diatta, Mouhamadou Nouhou Camara et Jalbert Mendy ont perdu la vie le 12 mars dernier, après une chute depuis le 8e étage d’un immeuble en construction à la cité Keur Gorgui.



Selon Libération, l’origine du drame réside « dans une défaillance technique. » Le journal indique que « l’un des câbles de la nacelle sur laquelle travaillaient les ouvriers a lâché. Pire encore, le matériel aurait été loué dans des conditions douteuses, sans contrôle préalable de son état ni des équipements de sécurité accompagnant son utilisation. »



Ces révélations ont conduit à l’interpellation puis au placement sous mandat de dépôt de trois personnes A. Diop, directeur de l’entreprise en charge des travaux, L. Kane, propriétaire de la nacelle défectueuse et A. F. Diakhoumpa, agent commercial ayant facilité la location du matériel via Facebook.



Tous les trois sont poursuivis pour « homicides involontaires et mise en danger de la vie d’autrui. » Les proches des ouvriers décédés, entendus lors de l’enquête, ont déjà manifesté leur volonté de se constituer parties civiles.