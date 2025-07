Coup de théâtre au Grand Théâtre ! Par un metteur en scène de la discipline à géométrie très variable…

Non, ce n’est pas une blague. Ce n’est pas non plus une pièce de théâtre mal écrite quoique. Ce serait presque comique si ce n’était pas aussi affligeant.



Le Directeur général du Grand Théâtre National, Serigne Fall Guèye, vient de signer ce qui pourrait passer pour un décret esthétique : interdiction du port de greffages, de perruques et de la dépigmentation au sein de son personnel administratif. Vous avez bien lu. Pas de greffages, pas de perruques, et surtout, surtout, pas de xessal !



Et pourquoi donc cette croisade capillaire et pigmentaire ? Selon la note de service, il s’agirait de préserver l’image de l’institution et de promouvoir les valeurs panafricaines. Rien que ça.



Mais attendez. Promouvoir les valeurs africaines en surveillant la carnation des agents féminins, c’est un peu comme vouloir défendre la culture en installant un détecteur de mélanine à l’entrée. On nage en plein délire. On est dans l’absurde… en 4D.