Préparation des Lionnes à Saly – Yacine Diop : « Même aux États-Unis, on n’aurait pas espéré mieux »

À quelques jours de leur départ pour la Côte d’Ivoire, où elles disputeront l’Afrobasket 2025, les Lionnes du basket poursuivent leur préparation à Saly, dans un cadre jugé optimal par la capitaine Yacine Diop. Invitée de la RTS, l’ailière sénégalaise s’est exprimée sur le changement de programme suite au refus de visa américain qui avait initialement bloqué le stage prévu aux États-Unis.



« Je ne pense pas que le changement de lieu de préparation nous ait perturbés. De toute façon, on devait rester aux États-Unis seulement une dizaine de jours, car le coach ne pouvait pas venir plus tôt. Alors, au lieu de perdre ce temps sans réellement travailler, il avait souhaité qu’on aille là-bas pour commencer le regroupement. Finalement, nous ne sommes pas partis, et cela s’est avéré être un avantage », a-t-elle expliqué.

La capitaine des Lionnes, qui évolue en Turquie à Yalova VIP, souligne surtout les excellentes conditions dans lesquelles se déroule le stage actuel, à Saly : « Aujourd’hui, nous sommes dans d’excellentes conditions. Je tiens à remercier le ministre des Sports, le Premier ministre Ousmane Sonko, ainsi que le président de la Fédération. Honnêtement, même si on était allés aux États-Unis, on n’aurait pas pu espérer mieux. »



Les joueuses sont logées dans un hôtel de standing, en bord de mer, avec toutes les commodités nécessaires pour une préparation efficace. Un cadre apprécié par le groupe, selon Yacine Diop : « Ici, nous logeons dans un hôtel 5 étoiles, en face de la plage, avec toutes les commodités nécessaires pour bien travailler. Et pour être franc, on préfère être ici, on est chez nous, on s’entraîne bien, on voit nos familles… Finalement, je pense que c’est encore mieux de rester au Sénégal. »



