Visite de Travail : Le Président Bassirou Diomaye Faye attendu au Bénin ce mardi

Le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, est attendu ce mardi 15 juillet 2025 à Cotonou, au Bénin, pour une visite de travail. L’information a été relayée par l’Agence de Presse Sénégalaise (APS) et confirmée par un communiqué officiel de la présidence de la République, diffusé par le Bureau d’information et de communication du Gouvernement du Sénégal (BIC-GOUV).



Ce déplacement s’inscrit dans la volonté des deux nations de renforcer leurs liens d’amitié fraternelle et de coopération conviviale. Cette visite souligne l’importance que le Sénégal accorde à ses relations bilatérales avec le Bénin, dans un contexte de dynamisation des échanges régionaux et de consolidation de la diplomatie sous-régionale.