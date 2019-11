Cinq organisations annoncent l’arrestation de 9 personnes et exigent la libération de Guy Marius et Cie

Les organisations Gilets Rouges, Nittu Dëgg Valeurs Forces Démocratiques du Sénégal ( FDS), Front pour une Révolution Anti impérialiste Populaire et Panafricaine( FRAPP), Sénégal Notre Priorité (SNP)

déclarent de concert que « Conformément à l'article 8 de la constitution qui garantit à chaque citoyens le droit de manifester, nos organisations ont marché pacifiquement vers le palais présidentiel ce Vendredi 29 Novembre 2019 pour dire NON à la hausse sans fondement des prix de l'électricité et adresser une lettre au président de la république. Pour rappel nous avions déposé une lettre d'informations auprès du préfet de Dakar qui a décidé de brandir le fameux arrêté Ousmane Ngom pour interdire la manifestion.

Ceci étant dit, 9 camarades furent arrêtés: Guy Marius Sagna, Dr Babacar Diop, Malick Biaye, Papis Djim, Leuz, Diao Diallo, Pape Abdoulaye Toure, Souleymane Djokou et Ousmane Sarr »



Ces organisations « exigent la libération immédiate et sans conditions de ces vaillants soldats de la nation.

Nous lançons un appel solennel à la population plus particulièrement aux organisations des droits de l'homme pour qu'elles suivent scrupuleusement la suite de cette affaire. »