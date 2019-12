Cissé Lo fait-il la propagande de Amadou Ba...

Compte tenu de tout ce qui précède, pourrait-on considérer que Moustapha Cissé Lo soit un pion de Amadou Ba ?



Durant tout le marathon budgétaire, le responsable politique de l’Alliance pour la République (APR), Moustapha Cissé Lô, s’est singularisé de manière déconcertante avec des discours très virulents contre le pouvoir, en général, et le ministre de l’Agriculture en particulier. Ce, en dénonçant une mafia au cœur de l’Etat qui contrôlerait la distribution des semences et engrais en prenant le soin d’écarter certains opérateurs économiques comme lui. Sans oublier les piques lancées au président Macky Sall lui-même.Le turbulent député de Touba député ne s’en était pas arrêté là. Il avait aussi demandé l’audit de la gestion du prédisent de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse en l’occurrence. Moustapha Cissé Lô n’avait épargné personne dans ses diatribes durant cette session budgétaire. Seul le ministre des Affaires étrangères, Amadou Ba, qui serait son « ami », a eu droit à des fleurs. Selon lui, l’apport du ministre des Affaires étrangères aurait été « déterminant » dans la victoire de Benno Bokk Yaakaar lors des deux dernières élections nationales. Il a donc profité de l’occasion pour l’inviter à ignorer ses contempteurs.Après avoir soutenu que Amadou Ba est un responsable « très important » pour l’APR, le 1er vice-président de l’Assemblée nationale avait considéré que «si tout le monde travaillait comme Amadou Ba, il n’y aurait pas de problème». Et d’ajouter : « J’ai toujours dit au Président Macky Sall de faire descendre Amadou Ba sur le terrain politique. J’ai plaidé cela. Vous êtes très utile pour le parti. Votre appui a été très déterminant dans nos victoires lors des Législatives et à la dernière Présidentielle», avait souligné « l’ami » de Amadou Ba lors du passage de ce dernier à l’Assemblée nationale pour l’examen du budget 2020 de son ministère. Il n’avait pas manqué non plus de demander à Amadou Ba de surveiller ses arrières en ces termes : « Aujourd’hui, des gens cherchent à vous trouver des cafards. Ne les regardez même pas, ignorez-les !».Des conseils qui en disent long sur les relations très profondes entre Moustapha Cissé Lô et le successeur de Me Sidiki Kaba à la tête du mi- nistère des Affaires étrangères, par ailleurs coordinateur de la majorité présidentielle dans le département de Dakar.