Visite nocturne à Touba : le ministre des Finances chez le Khalife des mourides en plein climat de tension

Alors que les récentes déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko sur la gestion de l'État continuent de secouer l'opinion publique, une visite nocturne et non annoncée à Touba vient ajouter une nouvelle couche de complexité à la situation politique actuelle. Samedi soir, loin de l'agitation dakaroise, le ministre de l'Économie et des Finances, Cheikh Diba, a été reçu en audience privée par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké.



Cette rencontre, tenue dans la plus grande discrétion, soulève de nombreuses questions, tant par son timing que par sa nature inhabituelle.



Cette visite intervient dans un climat politique déjà chargé. Il y a quelques jours, le Premier ministre Ousmane Sonko a adopté un ton particulièrement ferme, dénonçant publiquement des "dysfonctionnements" et des "pratiques nébuleuses" hérités, selon lui, du régime précédent. Ces pratiques, avait-il martelé, sont la raison pour laquelle les Sénégalais ont massivement voté pour le changement.



Cette sortie a été interprétée par beaucoup comme un avertissement, y compris au sein de son propre camp. Dans ce contexte, le déplacement de Cheikh Diba, figure clé du gouvernement en tant que grand argentier de l'État, ne peut être vu comme anodin.