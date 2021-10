Cité Gadaye: Deux gangsters arrêtés, deux pistolets factices, trois couteaux et une machette saisis

L’opération de sécurisation lancée par le commissariat central de Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise, a porté ses fruits. Deux gangsters, des présumés trafiquants de drogue, ont été arrêtés à la Cité Gadaye.



Une perquisition effectuée au Quartier général des malfrats a permis aux limiers de mettre la main sur deux pistolets factices, trois couteaux, une machette, une paire de ciseaux, des dizaines de sachets de plastique, trois cornets.



Interrogés, les mis en cause, Baba N. âgé de 21 ans et Fallou N. né en 1993, ont tenté de nier les faits. Malgré leurs dénégations, ils ont été déférés au parquet pour « offre et cession de chanvre indien, détention d’armes blanches sans autorisation administrative et associations de malfaiteurs ».