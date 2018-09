Clash au Forum civile : Mame Adama Guèye pas surpris

Les divisions qui ont surgi au sein du Forum civil pour la succession au poste de Coordonnateur étaient prévisibles. C’est la conviction de Me Mame Adama Guèye qui se prononçait sur la question dans les colonnes de Source A.



«J'avoue que ce qui se passe ne me surprend pas du tout. Le Forum civil a perdu, depuis quelques années, son ADN de contre-pouvoir dynamique face au pouvoir en place», a-t-il souligné.



Il en veut pour preuve la capitulation de cette entité de la société civile dont il a été le coordonnateur, face à certains actes posés par le régime du Président Macky Sall.



Mais, les causes de ce revirement du Forum civile est à voir du côté du contrôle des ressources financières car, il s’est «professionnalisé et institutionnalisé, alors que ce n'était pas cela sa vraie nature. Il faut que l'on sauve le Forum civil», a-t-il martelé.