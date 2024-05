Suite au tragique incendie de Walfadjri : la CAP exprime sa profonde solidarité

Le sinistre qui s'est passé dans les locaux du groupe de presse Walfadrjri, dans la semaine écoulée n'a pas laissé les acteurs de la presse indifférents. Après plusieurs réactions spontanées, le monde de la presse est loin de classer cette affaire dans les oubliettes. Ainsi, en témoigne le communiqué de la coordination des associations de presse (CAP) parvenu à PressAfrik.

Dans le document, ces membres de la CAP on tenu en ces moments difficiles, à rappeler "l'importance vitale d'une

presse libre et résiliente". Encore, souligne-t-on, dans le même document, la CAP marque et réitère son engagement aux côtés du PDG du groupe Walfadjri, Cheikh Niass. Réaffirmant en même temps son engagement envers la préservation d'un paysage médiatique diversifié, la CAP a salué "la résilience de l'entreprise de presse" de Khar Yallah.



Dans cet ordre, la CAP a lancé un appel solennel au ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique pour "qu'il intervienne afin d'activer le Fonds d'appui et de développement de la presse

(FADP)". " Cet appui spécifique et exceptionnel au groupe Walfadjri serait un geste fort pour soutenir un acteur essentiel de notre paysage médiatique en cette période critique. Il est crucial de mobiliser tous les moyens disponibles pour aider Walfadjri à retrouver sa capacité opérationnelle et à continuer à servir le peuple sénégalais comme il l'a fait avec tant de ferveur pendant des décennies", a martelé la CAP.



A terme, la CAP a passé en revu les faits marquants que le groupe Walfadrjri a joué dans l'histoire politique du Sénégal. A ce sujet, il est fait un petit rappel du rôle que cette entreprise de presse a joué durant les

alternances démocratiques de 2000, 2012 et récemment en 2024.