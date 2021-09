Classement Sky Sports Power: Edouard Mendy dans le top 10, Ismaila Sarr meilleur joueur de Watford

Sky Sport a publié, hier jeudi, deux tableaux de classement des joueurs de la Premier League. Le premier tableau, Power, évalue les joueurs sur leurs récentes performances. Une classification qui se base sur les points attribués aux joueurs pour 35 statistiques différentes.



Des buts et passes décisives aux blocages et tacles, le classement prend en compte le nombre de points qu’un joueur a gagnés au cours des cinq jours de match précédents d’une saison, chaque match précédent valant 20% de points en moins en déductions incrémentielles. Le portier sénégalais de Chelsea a été désigné comme 8ème meilleur joueur (6063 points) dans ce classement.



En ce qui concerne le classement du meilleur joueur de chaque club, Ismaila Sarr a réussi à inscrire son nom sur la liste. L’attaquant de Watford est 47ème au classement. Mais l’attaquant des « Lions » est l’actuel meilleur joueur de son équipe. Il a marqué son premier but lors de la 1ère journée de Premier League avec la victoire de son équipe (3-2) sur Aston Villa.