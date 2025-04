Coalition Diomaye Président : Aïda Mbodji clarifie sa position sur l’opposition

La place de l’opposition dans le nouveau paysage politique sénégalais a été au cœur des échanges ce dimanche, lors de la conférence organisée par la Coalition Diomaye Président. Une rencontre marquée par une prise de position claire d’Aïda Mbodji, initiatrice de l’événement, sur la nécessité de préserver un espace démocratique ouvert et pluraliste.



Alors que le Dialogue national, prévu le 28 mai prochain, prévoit d’aborder la question du statut de l’opposition, certaines voix internes à la coalition présidentielle ont récemment exprimé le souhait d’en limiter l’influence. Une orientation que réfute fermement Aïda Mbodji.



« Le président Diomaye Faye et Ousmane Sonko veulent une démocratie vivante. Il n’est pas de leur ambition de réduire l’opposition à sa plus simple expression », a-t-elle déclaré devant les militants et cadres présents. Et d’ajouter avec insistance : « On ne va pas les réduire, doyen, on ne peut pas, ce n’est pas ce qu’on nous a demandé de faire. Nous allons collaborer avec l’opposition. »

Ce discours vise à rassurer les partis d’opposition et l’opinion publique alors que s’engagent des discussions nationales fondamentales pour l’avenir institutionnel du Sénégal.