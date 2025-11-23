Coalition Diomaye Président : Aminata Touré dément l’intégration du mouvement «Sonko Dégage»

Superviseure générale de la coalition «Diomaye Président», l’ancienne Première ministre, Aminata Touré, a assuré ce dimanche 23 novembre 2025 avoir «apposé une fin de non-recevoir» à une tentative d’intégration dans ses rangs «des mouvements ou personnalités publiques connues pour avoir proféré des insultes sur les réseaux sociaux ou s'être attaquées aux institutions» de la République, dans un communiqué.



Cette clarification intervient dans un contexte où plusieurs informations faisaient état d’un rapprochement entre la « Coalition Diomaye Président» et le mouvement «Sonko Dégage», dont l’un des responsables, Ardo Gningue, est connu sur les réseaux sociaux pour ses prises de positions virulentes contre Ousmane Sonko.



Même si Aminata Touré n’a pas cité nommément Adro Gningue, elle admet qu’une «tentative d’intégration a effectivement eu lieu, mais après vérification et identification», la coalition a signifié son refus d’une collaboration avec le mouvement.



L’ancienne Première ministre a enfin affirmé que la Coalition qu’elle supervise est attachée à «des prises de parole responsables dans l’espace public, ainsi qu’au respect de toutes les institutions».

