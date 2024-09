Coalition Diomaye Président : « Qui a bien pu demander à Aida Mbodj de retirer la parole à 262 personnes… », (Charles E. A. Ciss)

Coalition Diomaye Président : « Aida m’a tué » !!!



Qui a bien pu demander à Mme Aida Mbodj de retirer la parole à 262 personnes du groupe Diomaye Président : qui en sont les commanditaires ? On n’aura jamais peut être la réponse. Personnellement, je ne pensais pas Mme Aida Mbodj capable d’exécuter, au vu et au su, de tous ces responsables, ses menaces dans un contexte pareil. Nous avons été bien naïfs.



Que nos compatriotes se rappellent ce 17 septembre 2024, Mme Aida Mbodj s’est emparée d’un « pilon digital » pour neutraliser la coalition Diomaye Président : plus de débats, plus de propositions.

Cet acte décrète vraisemblablement la fin de la coalition Diomaye Président qui agonisait depuis le lendemain de l’élection présidentielle victorieuse.

Toutes les propositions et documents visant à créer une synergie avec la population n’ont pas connu de retour favorable, la proposition de créer un organe de fonctionnement permettant d’améliorer son dynamisme n’a pas été validé.





Que restera -t-il de cette coalition victorieuse ? juste rappeler qu’un samedi 27 janvier 2024 répondant à l’appel du Président de la République puis des responsables du PASTEF, nous nous étions réunis à l’hôtel Azalai et engagés à faire renaitre le Sénégal suivi de la signature le 1er février 2024 de la Charte officielle énonçant les règles de fonctionnement de la coalition et le respect mutuel des engagements pour les différentes élections à venir (présidentielle, législative, locale) : depuis lors que d’eaux a coulé sous les ponts.