Colère des Sénégalais sur le "Péage" de la mort : Gerard Senac sourd, aveugle et muet

Les Sénégalais sont outrés, irrités, révoltés par le manque de considération de l'entreprise française en charge de l'exploitation de l'autoroute à péage à leur endroit. Après l'accident mortel de l'artiste Papis Mballo, qui a fait déborder leur vase de colère, médias et citoyens ont tiré à l'unisson sur la société Eiffage et sur son Pdg Gerard Senac qui semble imperturbable face à toute la polémique et tout le bruit qui secouent l'infrastructure qu'il gère.



Et pourtant une plainte a été bien déposée contre lui par le Collectif des citoyens contre les abus sur l'autoroute à péage. Mais 5 jours après la mort de Papis Gelongal, même pas le plus petit communiqué pour regretter le drame ou même présenter des condoléances à la famille éplorée. Pire, les services de son entreprise ont eu le culot de tarifer à la famille de la victime le remorquage de son véhicule pour un montant total de 56 000 Fcfa.



En attendant une réaction du "tout-puissant" monsieur Senac, le président de la République Macky Sall a décidé de renégocier les contrats de concession de l'autoroute à péage pour que les intérêts des Sénégalais et surtout leur sécurité soient pris en compte.