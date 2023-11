Colère du Président à Fatick: "Macky regrette d'avoir renoncé au 3e mandat", selon Mody Niang

Mody Niang donne les raisons de la nervosité de Président Macky Sall lors du Conseil présidentiel organisé à Fatick le vendredi 17 novembre. Selon l'inspecteur l'Enseignement élémentaire à la retraite: " Macky Sall ne veut plus quitter son fauteuil et tout ce monde qui l’accompagnait durant ses tournées économiques l’ont fait penser que le Sénégal est toujours avec lui et il regrette déjà sa décision de ne pas se présenter au prochain scrutin. La perspective de quitter le pouvoir le tourmente en ce moment. » Regardez !

Amina Bane (stagiaire)

