Collecte illicite de données: ils achetaient à 200 Fcfa les listes électorales et utilisaient les noms pour identifier les cartes SIM

Ils étaient deux promoteurs des opérateurs Free et Expresso à comparaitre hier jeudi devant le tribunal des Flagrants délits de Dakar pour des faits d’association de malfaiteurs, collecte illicite de données à caractère personnel et usurpation d’identité. Il s’agit d’Al Hassan Ciss et Mamadou Mbaye.



Ces prévenus, pour atteindre les objectifs d’identifications mensuelles exigés par leurs employeurs, se rabattaient sur les listes électorales qu’ils achetaient à 200 FCFA. Après la découverte de leurs magouilles, l’opérateur de téléphonie Free a saisi d’une plainte les gendarmes de la Section de recherche, informe « Les Echos ».



Al Hassan Ciss a été le premier à être interpellé. Au cours de la perquisition de sa maison, les agents ont découvert des listes électorales dans son salon et dans la chambre de sa sœur. Face aux agents, Al Hassan a révélé qu’il identifiait les cartes SIM au nom de personnes figurant sur cette liste.



Devant le prétoire, ils ont reconnu les faits avant de s’amender. Le parquet a requis à leur encontre 2 ans de prison dont 3 mois ferme. L’avocat de la défense a demandé l’application bienveillante de la loi.



Au terme des débats, ils ont été condamnés à 2 ans de prison dont 2 mois ferme.