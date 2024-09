Collectivité territoriale : le budget du département de Mbour exécuté à 99%

Le budget du conseil départemental de Mbour (ouest) a été exécuté pour l’exercice de l'année 2023 à 99%.C'est dans une session ordinaire pour la présentation du compte administratif de l'institution municipal tenue hier, samedi 31 août que le président Saliou Samb a dévoilé les chiffres.

Selon Aps, le budget réel du conseil départemental de Mbour a été arrêté à 331.242.560 FCFA.

Cependant, Saliou Samb qui présidait la session, a annoncé "un taux d’exécution de 99% pour l'année 2023" et considère cela comme un "exploit" .

"Le conseil a jugé que le budget a été bien exécuté, avec les règles de forme et de fond qui s’y trouvent“, a rapporté le président Samb.

Par ailleurs, il a poursuivi en mettant l’acent sur l'éducation et la santé qui sont les "orientations phares" du conseil départemental

Selon lui "Nous devons relever le plateau technique médical et essayer de faire en sorte qu’il n’y ait plus d’abris provisoires dans les établissements scolaires du département de Mbour et, en plus, les doter de tables-bancs"

Concernant l'aspect culturel , Saliou Samb a fait l’annonce de la construction prochaine de la Maison du Kankourang dans la commune de Saly, pour présenter ”une autre offre touristique au département de Mbour, avec un brassage culturel entre les différentes collectivités qui le composent“ .