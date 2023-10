Collectivités territoriales: les travailleurs remettent une grève de cinq jours

"Les syndicalistes se désolent de la situation qui a assez duré. On regrette les conséquences causées aux populations avec la rentrée scolaire qui se profile à l'horizon. Nous dénonçons l'attitude du gouvernement qui continue d'ignorer nos revendications qui sont légitimes. Nous faisons appel au président de la République pour qu'il se prononce sur cette forfaiture", a dit Ndiaga Diop, porte-parole de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales.

Poursuivant, il ajoute : "Ça fait un mois jour pour jour qu'on nous avait promis que le Premier ministre allait nous recevoir mais jusqu'à présent on attend toujours cette audience avec le Premier ministre pour qu'on puisse régler le problème définitivement".

Les travailleurs des collectivités territoriales décrètent cinq jours de grève.



"On compte poursuivre la grève à partir du lundi 2, mardi 3, mercredi 4, jeudi 5 et vendredi 6 octobre. Nous allons observer une grève de 120 heures. On va remettre ça et une assemblée générale est prévue le mardi 10 octobre à l'hôtel de ville de Dakar en présence des secrétaires généraux des centrales syndicales. On prévoit aussi une marche nationale le vendredi 13 octobre à partir de 15 heures. Départ rond-point Jet d'eau arrivée jusqu'au ministère des Collectivités territoriales", a annoncé Ndiaga Diop sur les ondes de la RFM.

Les travailleurs des collectivités territoriales poursuivent leur grève. Ils décrètent une grève de cinq (5) jours à compter de ce lundi. Un mouvement d'humeur qui sera suivi d'une marche nationale le vendredi 13 octobre. Les travailleurs dénoncent les promesses non tenues par les autorités.