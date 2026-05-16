Kolda : une marche pacifique contre « la spoliation des terres » à Saré Bidji

Des populations de la commune de Saré Bidji ont organisé une marche pacifique ce samedi 16 mai à Kolda pour dénoncer ce qu’elles qualifient de « dérives foncières » et de « spoliation des terres » dans leur collectivité territoriale.



Initiée par un comité de veille, la manifestation a mobilisé plusieurs habitants venus exprimer leur inquiétude face à la gestion du foncier dans cette commune du département de Kolda. Les manifestants ont notamment dénoncé des ventes supposées illégales de parcelles ainsi que des expropriations qui toucheraient de nombreuses familles paysannes.



Prenant la parole au terme de la marche, le coordinateur du comité de veille, Filiy Kandé, a accusé le maire de la commune, Bacary Baldé, de poursuivre ses « manœuvres » malgré son arrestation suivie d’une libération quelques mois auparavant.



« Le maire Bacary Baldé continue de manœuvrer sans être inquiété par la justice malgré son arrestation et sa libération rapide il y a quelques mois », a déclaré M. Kandé devant les manifestants.



Selon lui, « des centaines de familles », composées en grande majorité de paysans, seraient victimes d’expropriation dans plusieurs zones de la commune, notamment à Bandiagara Moussa. Il a également évoqué la situation des populations impactées par les travaux d’extension de l’aéroport, affirmant qu’elles n’auraient toujours pas été indemnisées.



Face à cette situation, le comité de veille appelle les autorités administratives à intervenir afin de trouver « des solutions durables » à la crise foncière qui secoue Saré Bidji.



Les organisateurs exigent par ailleurs « l’arrêt immédiat de la vente illégale de parcelles » ainsi que l’ouverture d’une enquête sur la gestion du foncier dans la commune.



Déterminés à poursuivre leur combat, les manifestants ont réaffirmé leur volonté de défendre leurs terres. « Nous ne sommes pas prêts à perdre nos terres », a martelé Filiy Kandé.