Bundesliga : Nicolas Jackson buteur pour son dernier match avec le Bayern Munich

Le Bayern Munich a écrasé le FC Cologne (5-1) ce samedi, lors de la 34e et dernière journée de Bundesliga. Nicolas Jackson, qui disputait son dernier match à l'Allianz Arena, a participé à la fête en inscrivant un nouveau but.



L'attaquant des « Lions » du Sénégal compte désormais 11 buts et 4 passes décisives cette saison. Nicolas Jackson a reçu les hommages du club munichois. Accompagné du directeur sportif Max Erbel, le président de l'institution allemande, Hainer Herbert, a remis à l'attaquant sénégalais un tableau portant l'inscription « Merci Nico ». Une belle façon de saluer la belle saison qu'il a réussie sous les couleurs bavaroises.